Anci sostiene la campagna toponomastica femminile “8 marzo, tre donne, tre strade”

Anche quest’anno Anci ha patrocinato la campagna “8 marzo, tre donne, tre strade”, iniziativa dell’Associazione Toponomastica femminile per la Giornata Internazionale della Donna. L’Associazione Toponomastica ogni anno propone ai Comuni di impegnarsi a dedicare tre aree di circolazione automobilistica, pedonale e ciclabile a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le diverse anime del Paese. La toponomastica, può farsi parte attiva e responsabile nell’azione di recupero della memoria storica delle donne che hanno lasciato un segno nella società.

L’invito rivolto ai sindaci è indirizzato a favorire un confronto partecipato attivando progetti di ricerca per una cittadinanza attiva e consapevole.

La lettera rivolta ai sindaci

Fonte: ANCI