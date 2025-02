42° Assemblea Anci a Bologna, Manfredi e Lepore: “Preziosa occasione di confronto per Comuni italiani”

“Siamo molto felici ed orgogliosi di ospitare la 42esima Assemblea annuale dell’Anci dal 12 al 14 novembre prossimi. Un evento che porterà in città da tutta Italia decine di migliaia di persone, amministratori e imprese che collaborano con la Pubblica amministrazione”. E’ il commento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, alla decisione del Consiglio nazionale dell’Anci, riunitosi il 26 febbraio a Roma, di svolgere la prossima Assemblea dell’Associazione nel capoluogo dell’Emilia Romagna.

“Sarà una straordinaria occasione per confrontarci su alcuni dei temi più rilevanti per le nostre comunità e per le istituzioni territoriali, sempre più chiamate ad affrontare questioni di natura globale – sottolinea Lepore – in un’epoca di repentini cambiamenti. Dall’intelligenza artificiale ai nuovi scenari dell’industria e del lavoro, dalle migrazioni al futuro del welfare e della sanità pubblica, dalle difficoltà della finanza pubblica agli investimenti del PNRR che i Comuni stanno realizzando. Ringrazio il presidente Gaetano Manfredi, il Consiglio nazionale dell’Anci, i sindaci e le sindache di tutta Italia per la fiducia”.

“La grande partecipazione all’Assemblea Anci in continua crescita – dichiara da parte sua Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli – testimonia un’attenzione sempre maggiore all’analisi di temi e alla ricerca di soluzioni rispetto alle problematiche e alle opportunità espresse dal mondo dei Comuni, a conferma dell’eccezionalità di un evento divenuto esclusivo nel panorama degli appuntamenti istituzionali nazionali. Bologna, crocevia di importanti vie di comunicazione, città ricca di storia, cultura e tradizioni, con la sua atmosfera accogliente e la capacità organizzativa e logistica del suo polo fieristico, contribuirà al successo della nostra Assemblea. Sono convinto – conclude Manfredi – che tutta Bologna saprà accogliere questo appuntamento con capacità ed entusiasmo”.