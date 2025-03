“Piccolo Comune amico” edizione 2025, candidature entro il 15 aprile

Il Premio “Piccolo Comune Amico”, realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Anci, Aci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Società Autostrade, Symbola, Uncem, è nato per favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, che sono la pietra miliare delle nostre tradizioni, la culla del cibo di alta qualità e il cuore del nostro patrimonio culturale e artistico.

Il Premio oltre a prevedere le 4 categorie: Agroalimentare, Artigianato, Cultura-arte-storia, Innovazione sociale, prevede anche riconoscimenti speciali per i quali viene assegnato un premio: “Piccolo aeroporto amico”, dedicato alla riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali, “Aria, acqua, terra”, sulla bellezza naturalistica del territorio, “Comuni contro il caro energia”, dedicato ai Comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro bolletta tramite l’istituzione di comunità energetiche o altri strumenti ,“Comuni per la disabilità”, dedicato ai Comuni che si sono caratterizzati per politiche di inclusione di particolare efficacia, “Comuni per l’apicoltura”, che premia i Comuni che hanno realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 aprile. Tutte le info sul sito del Codacons e QUI.

Fonte: ANCI