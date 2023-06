Viminale, riunito il Gruppo di studio per l’aggiornamento dell’ordinamento della Polizia locale

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto questa mattina al Viminale una riunione del Gruppo di studio istituito ai fini della predisposizione di un disegno di legge delega per l’aggiornamento del quadro ordinamentale della polizia locale.

Hanno partecipato, tra gli altri, all’incontro i sottosegretari all’Interno Wanda Ferro e Nicola Molteni, il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Claudio Sgaraglia, il capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, e per l’ANCI, l’assessore alla Sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, e per l’UPI, il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini.

Il ministro Piantedosi ha ringraziato l’ANCI e l’UPI per la disponibilità manifestata ad avviare il confronto per la definizione condivisa di una proposta di riforma in un ambito importante per migliorare la sicurezza urbana.

«É fondamentale – ha sottolineato il ministro – dare risposte concrete alle legittime richieste degli operatori della polizia locale e mettere a sistema le esperienze maturate sui territori che hanno visto la proficua collaborazione tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli amministratori locali. L’obiettivo comune è quello di introdurre nuove misure volte a potenziare gli interventi nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo».

Fonte: Ministero dell’Interno