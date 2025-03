Utilizzo di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per iniziative promosse dal Terzo settore

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 18 marzo 2025 avente ad oggetto “Decreto 8 gennaio 2025 – Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà” la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità informa che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del ministri: www.governo.it – sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: http://disabilita.governo.it – sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 gennaio 2025 – Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Fonte: Gazzetta Ufficiale