Iran, voli e prezzi: l’estate degli italiani si fa incerta

20% ha già pianificato con certezza 57% risente del conflitto 29% monitora e resta pronto a cambiare 87% prevede rincari sui voli

Il quadro: un’estate sotto pressione

L’estate 2026 si preannuncia come una stagione turistica profondamente condizionata dall’instabilità geopolitica. Il conflitto in Iran ha introdotto una variabile di incertezza che pesa tanto sui trasporti — con ripercussioni su rotte aeree e navali — quanto sui prezzi dei carburanti, amplificando i timori degli italiani rispetto alla pianificazione delle vacanze.

I dati fotografano una situazione inedita: soltanto il 20% dei connazionali ha già definito i propri piani con certezza, mentre un italiano su quattro (27%) non ha ancora avviato alcuna programmazione. In mezzo, una larga fascia di indecisi che aspetta e monitora.

“Solo 1 italiano su 5 ha già la valigia pronta: la prudenza detta l’agenda dell’estate 2026.”

Il conflitto condiziona quasi 3 italiani su 5

Tra chi ha risposto all’indagine, il 57% dichiara che la crisi internazionale ha avuto o sta avendo un peso sulla programmazione delle proprie vacanze estive. Gli effetti si manifestano in modi diversi, ma convergono verso una direzione comune: ridurre l’esposizione al rischio e conservare la massima flessibilità.

Quasi 3 italiani su 10 (29%) stanno monitorando costantemente la situazione, pronti a modificare i piani in qualsiasi momento. Il 26% ha già escluso o sta escludendo a priori le destinazioni extra-europee o quelle prossime all’area di crisi. Il 23% ha scelto di restare in Italia per sentirsi più al sicuro, mentre il 13% ha ridotto la durata del soggiorno per contenere i costi.

Effetto del conflitto sulle vacanze % rispondenti Monitoraggio continuo, pronti a cambiare programma 29% Escluse mete extra-europee o vicine all’area di crisi 26% Preferenza per l’Italia per sicurezza 23% Riduzione della durata per contenere i costi 13% Preferenza per trasporti alternativi ad aereo/nave 12% Scelta di alloggi più economici 11% Prenotazione posticipata 10% Cancellazione di prenotazione già effettuata n.d.

Rincari in vista: il timore di attentati e costi più alti

L’87% degli italiani si aspetta che il turismo domestico cresca nei prossimi mesi, complice il ritiro dalle mete internazionali. Ma il quadro non è privo di preoccupazioni anche per chi resterà in patria: quasi la metà degli intervistati teme possibili attentati nelle principali destinazioni turistiche, in uno scenario di allerta geopolitica diffusa.

Sul fronte economico, la spirale dei costi energetici si riflette direttamente sui prezzi dei voli e dei pacchetti vacanza. Gli italiani si attendono un’estate segnata da rincari significativi, con difficoltà crescenti nelle prenotazioni last-minute e nei collegamenti aerei verso le destinazioni più ambite.

“L’87% prevede una crescita del turismo domestico, ma la metà teme attentati nelle grandi mete: è l’estate dell’incertezza doppia.”

La risposta: flessibilità come strategia

In questo contesto di incertezza, la priorità dichiarata dagli italiani è una sola: tutelarsi. Le scelte si orientano verso strumenti che garantiscano la massima libertà di manovra fino all’ultimo momento.

In testa alle preferenze c’è la cancellazione gratuita last-minute: la sceglie il 64% degli italiani e addirittura l’80% di chi ha in programma un viaggio all’estero. Al secondo posto si posiziona l’assicurazione di viaggio completa, scelta dal 47% del totale e dal 69% di chi ha prenotato di recente o sta pianificando. Questi numeri segnalano un cambio strutturale nell’approccio alla vacanza: non più prenotazione definitiva e anticipata, ma pianificazione flessibile e reversibile.

64% sceglie cancellazione gratuita 80% tra chi viaggerà all’estero 47% opta per assicurazione completa 69% tra chi ha prenotato di recente

Il ruolo dei Comuni: promuovere il turismo di prossimità

Per le amministrazioni locali, il momento è al tempo stesso critico e carico di opportunità. La propensione crescente degli italiani verso destinazioni domestiche — e in particolare verso borghi, aree interne e mete meno frequentate — può trasformarsi in una leva di sviluppo per i territori che sapranno farsi trovare pronti.

I Comuni possono svolgere un ruolo attivo su più fronti: aggiornare e rafforzare la comunicazione delle proprie offerte turistiche, coordinare le politiche di accoglienza con gli operatori locali e contribuire — attraverso le reti ANCI — alla costruzione di pacchetti di turismo lento e di prossimità. In un’estate in cui la sicurezza percepita pesa quanto il prezzo, valorizzare la dimensione locale, autentica e accessibile può rivelarsi la mossa strategica più efficace.

“Per i Comuni, l’estate dell’incertezza è anche l’estate della prossimità: borghi e territori interni possono diventare la meta più cercata.”

Fonte: Radar SWG 13-19 aprile