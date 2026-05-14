Sviluppo sostenibile, nuovo bando del Ministero per Regioni e Città metropolitane

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un nuovo avviso pubblico rivolto a Regioni, Province autonome e Città metropolitane per sostenere l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e rafforzare il percorso di territorializzazione dell’Agenda 2030.

L’iniziativa punta a supportare gli enti territoriali nella definizione e realizzazione di strategie integrate di sostenibilità, in linea con le politiche nazionali ed europee. Al centro dell’avviso ci sono i tre “Vettori di sostenibilità” individuati dalla Strategia nazionale: coerenza delle politiche pubbliche, cultura della sostenibilità e partecipazione degli attori territoriali.

Il bando è destinato agli enti che stanno lavorando alle Strategie regionali e provinciali o alle Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e che non abbiano partecipato all’avviso pubblicato il 20 dicembre 2023.

L’obiettivo è consolidare il ruolo delle amministrazioni locali nella governance delle politiche ambientali, sociali ed economiche, favorendo il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e il coinvolgimento dei soggetti del territorio.

Le risorse disponibili prevedono un finanziamento di 194.444 euro per ciascuna proposta presentata da Regioni e Province autonome e di 166.666 euro per le proposte delle Città metropolitane.

I progetti potranno riguardare il rafforzamento della capacità amministrativa, la diffusione della cultura della sostenibilità, il coinvolgimento degli stakeholder e lo sviluppo di strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche. Tra le attività previste anche l’elaborazione dei Rapporti Volontari Locali che confluiranno nel terzo Rapporto Volontario nazionale sull’attuazione dell’Agenda 2030, che l’Italia presenterà a luglio al Foro politico di alto livello delle Nazioni Unite.

L’avviso completo e la documentazione per partecipare sono disponibili sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Fonte: MASE