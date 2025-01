Pubblichiamo le nuove tariffe per la determinazione del diritto d’autore dovuto per le utilizzazioni di opere musicali in spettacoli ed eventi organizzati dai Comuni, che per l’anno 2025 così come comunicate dalla Siae, in base all’accordo che Anci-Siae hanno sottoscritto nel 2016.

Le tariffe saranno incrementate in base all’indice ISTAT del mese di settembre preso a riferimento, pari a +0,6%.

Fonte: ANCI