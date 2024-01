Servizio Civile Universale. Bando per oltre 52mila operatori e come candidarsi

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Molteplici sono i settori di intervento ed i progetti a cui è possibile partecipare.

Per consultare il bando, i progetti e presentare la tua domanda puoi collegarti al portale Servizio Civile – Domande Online – Domanda On Line

Ricorda, hai tempo fino al 15 febbraio per presentare la tua candidatura!

Per maggiori informazioni visita il sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili all’indirizzo Home – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

Fonte: MUR