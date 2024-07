Bando per la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale informa, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, che sono 6.478 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile in ambito digitale, ambientale, per il Giubileo della Chiesa cattolica o in progetti di servizio civile universale ordinario autofinanziati. Fino alle ore 14.00 di giovedì 26 settembre 2024 è possibile presentare la propria domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzerà tra il 2024 e il 2025.

In particolare, sono previste:

3.399 posizioni in 162 progetti afferenti a 47 programmi di intervento di Servizio civile digitale;

2.354 posizioni in 142 progetti afferenti a 54 programmi di intervento di Servizio civile ambientale;

632 posizioni in 44 progetti afferenti a 13 programmi di intervento di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica;

93 posizioni in 23 progetti, afferenti a 9 programmi di intervento di Servizio civile universale ordinario autofinanziati.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio che prevede 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo di 1.145 ore.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024.

Per maggiori informazioni, vai alla pagina del bando.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale