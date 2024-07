Attivazione della nuova piattaforma per centri estivi / attività socioeducative

È operativa la nuova piattaforma per il monitoraggio dei finanziamenti per le attività socioeducative e a favore dei centri estivi per gli anni 2021,2022,2023 e 2024.

Tutte le informazioni e la pertinente documentazione sono state migrate sulla nuova piattaforma, che garantisce un maggior livello di sicurezza dei dati e offre maggiore praticità agli utenti.

Si informa che per accedere alla nuova piattaforma è necessario autenticarsi nuovamente, seguendo la procedura descritta nel manuale, che è disponibile nella seguente pagina .

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia