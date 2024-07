E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge 4 luglio 2024 n. 104 recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore“.

Il provvedimento contiene in particolare disposizioni in merito a:

Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali;

Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo;

Giornata nazionale dell’ascolto dei minori;

Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

