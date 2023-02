Servizio Civile Digitale: nuovo Avviso per gli Enti

Il Servizio Civile Digitale, misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzato in collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, rappresenta una delle misure chiave per lo sviluppo delle competenze digitali. L’attuale avviso per gli Enti dell’Albo del Servizio Civile Universale prevede 5.000 giovani volontari che fanno seguito ai 2.000 già operativi a seguito del primo avviso del 2022.

La misura ha l’obiettivo di contribuire a superare l’attuale gap sulle competenze digitali, in linea con quanto delineato nella Strategia nazionale per le competenze digitali, e di produrre un impatto positivo sulle comunità, anche attraverso l’integrazione con altri interventi previsti dalla stessa Strategia.