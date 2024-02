Servizio Civile Digitale: nuovo avviso per gli Enti

Il Servizio Civile Digitale, misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzato in collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, rappresenta una delle misure chiave per lo sviluppo delle competenze digitali.

L’attuale avviso per gli Enti dell’Albo del Servizio Civile Universale prevede la presentazione di programmi per circa 2.500 giovani volontari, che fanno seguito ai circa 4.600 del secondo avviso del 2023, per un totale complessivo di oltre ottomila nel triennio.

Ciascun Ente, seguendo le indicazioni del Programma quadro del Servizio Civile Digitale, può presentare uno o più programmi di intervento sui servizi di facilitazione ed educazione digitale in risposta all’Avviso. Il termine previsto è il 28 marzo 2024 alle ore 14.00. L’accesso per la presentazione dei programmi da parte dell’ente titolare dell’iscrizione all’Albo di servizio civile universale avviene tramite SPID.

VAI ALL’AVVISO

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale