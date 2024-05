Semplificazioni PNRR, intesa in conferenza unificata sulla nuova modulistica standardizzata

Importante passo avanti nell’opera di semplificazione e standardizzazione delle procedure su tutto il territorio nazionale. A distanza di quasi 5 anni dall’ultima volta, infatti, la Conferenza unificata ha sancito l’intesa su una nuova serie di moduli standardizzati definiti nell’ambito del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione e relativi ad attività nell’ambito dei settori turismo e commercio.

In particolare, sono stati adottati 4 nuovi moduli:

Altri 5 moduli sono stati invece modificati rispetto alle versioni adottate in precedenza, in particolare:

Con particolare riferimento al “Modulo di Comunicazione variazioni” si rappresenta come la versione pubblicata in questa sede tenga conto del recepimento di un’ulteriore osservazione formulata in sede di intesa.

