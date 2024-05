Istat, censimento permanente delle Istituzioni pubbliche: risultati preliminari anno 2022

A sei mesi dalla conclusione della rilevazione, l’Istat diffonde i primi risultati preliminari della quarta

edizione della rilevazione multiscopo del Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche (data di

riferimento 31/12/2022). La Rilevazione censuaria si è svolta dal 27 giugno al 10 novembre 2023 ed è stata caratterizzata da importanti novità sul piano dei contenuti informativi.

Data la centralità del tema della formazione e il suo ruolo strategico nell’ambito delle riforme delle PA è

stato ampliato il set di quesiti presenti nel questionario con nuove domande riguardanti la pianificazione e programmazione della formazione, le attività di valutazione della formazione e le misure adottate per

incentivare l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale. Inoltre, è stata riorganizzata la

sezione sul lavoro agile per consentirne il monitoraggio dal contesto dell’emergenza sanitaria a modalità

ordinaria di organizzazione del lavoro e rilevare i mutamenti organizzativi connessi al processo di

trasformazione digitale nelle diverse realtà istituzionali realizzati nel biennio 2020-2022. Tra le tematiche

emergenti anche l’interoperabilità, intesa come la capacità di scambiare dati e informazioni digitali tra gli

enti, in attuazione del principio once only e lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

La rilevazione censuaria 2023 è stata caratterizzata anche dall’introduzione di una nuova sezione sviluppata in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed altri stakeholders, incentrata sul ruolo propulsivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel determinare i cambiamenti attesi nelle Pubbliche Amministrazioni nei prossimi anni. Particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento del grado di consapevolezza delle unità istituzionali nei confronti delle opportunità offerte dai bandi/avvisi del PNRR, anche in termini di benefici attesi e difficoltà riscontrate, sia a livello centrale sia periferico.

Vista la particolare rilevanza delle suddette tematiche, privilegiando la tempestività della diffusione,

vengono rilasciati i risultati preliminari relativi ad esse e alla presenza femminile nella posizione di vertice

istituzionale. Tali risultati riguardano tutte le Istituzioni Pubbliche e il personale civile in servizio.

L’analisi dei dati è proposta sia per forma giuridica sia per territorio, sino al livello regionale.

Nei prossimi mesi l’Istat proseguirà nella diffusione delle informazioni con successivi rilasci relativi a:

dimensione delle risorse umane; composizione di genere degli occupati e degli altri organi di governo e di controllo interno; articolazione territoriale delle istituzioni pubbliche e del personale in servizio. Nonché

ulteriori approfondimenti tematici riguardanti: attività di formazione, partecipanti e ore erogate per area

tematica, relative modalità di erogazione e spesa per formazione; gestione ecosostenibile e innovazione

sociale, gestione di servizi di funzionamento e finali, compiti svolti dalle unità locali e canali con l’utenza.

Fonte: Istat