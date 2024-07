Aperta la consultazione pubblica sul Piano Strategico nazionale delle aree interne

È disponibile su ParteciPa, la piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, la consultazione sul Piano Strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), previsto dal art. 7 del D.L. n. 124/2023 per imprimere unitarietà e coerenza politica alla strategia nazionale per lo sviluppo dei territori interni, garantendo la massima sinergia tra le risorse nazionali ed europee che confluiscono in quelle aree. La strategia nazionale promossa dal Governo persegue l’obiettivo di garantire ogni possibile sostegno ai territori delle aree interne, considerati fondamentali per la tenuta complessiva del sistema Paese, pervenendo al rilancio di una vera e propria politica nazionale dedicata.

Per supportare la co-progettazione del documento programmatico che definisce la governance, le priorità, gli obiettivi e le risorse delle Strategie d’area, da oggi, lunedì 22 luglio, e fino ai primi di settembre, tutti coloro che vogliono contribuire alla stesura del Piano possono fornire i propri contributi tramite la piattaforma ParteciPA.

“Ridisegnare le aree interne significa guardare al presente e al futuro del nostro Paese – osserva il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo – La consultazione pubblica ci consentirà di farlo attraverso il confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati. Un approccio condiviso, perché è soltanto lavorando insieme, facendo squadra, che è possibile mettere a terra i progetti”.

La consultazione è promossa dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e ha l’obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti utili alla stesura del Piano, che individuerà gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

Per prendere parte alla consultazione basta accedere a ParteciPa tramite le proprie credenziali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), approfondire i contenuti del Piano pubblicati online e compilare entro le date previste il questionario. I dati raccolti verranno trattati in forma anonima.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione