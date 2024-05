PA: cresce la maturità digitale nei comuni capoluogo, meno gap nord-sud

Aumentano i livelli di maturità digitale dei Comuni capoluogo, si riduce il divario nord-sud e tra grandi e piccole città, mentre per la 1° volta non emergono amministrazioni con un basso livello di digitalizzazione: sono i risultati principali della 6° edizione dell’Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, presentata oggi a Forum Pa 2024 in corso a Roma.

I dati, secondo la ricerca, realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, per Deda Next che ha analizzato lo stato di avanzamento delle amministrazioni comunali negli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, riflettono gli effetti sui territori dei progetti finanziati dal PNRR.

L’indagine fotografa lo stato di maturità digitale di 110 amministrazioni capoluogo misurato sullo stato di digitalizzazione dei servizi che vengono erogati ai cittadini dal punto di vista del cittadino ed è emerso che la maggioranza delle città monitorate (81 su 110) si colloca nelle fasce più elevate di maturità: ben 29 città sono a un livello “buono” di maturità digitale e sotto i 50 mila abitanti Aosta, Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lodi, Massa, Milano, Modena, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Rimini, Roma Capitale, Siena, Udine). Tre gli indici di valutazione di riferimento: Digital Public Services (disponibilità e qualità dei servizi online offerti dai comuni); Digital PA (l’integrazione di servizi con le piattaforme digitali del modello di riferimento disegnato da Agid come Spid, Cie, PagoPa, l’App IO, e la piattaforma delle notifiche digitali Send); Digital Data Gov che riguarda l’interoperabilità dei dati (come i dati vengono utilizzati e condivisi dai comuni) e misura il livello di adesione dei Comuni alla PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati).

La differenza tra le città del nord, più avanti rispetto alle città del sud, diminuisce e si riduce il divario territoriale e demografico. Tra le 29 città con un buon livello di maturità digitale: 5 Comuni metropolitani, 12 realtà medio-grandi (popolazione tra 100mila e 250mila abitanti), 9 città medie (50mila e 100mila abitanti) e 3 piccole realtà. Altri 52 comuni capoluogo sono a livello “medio-alto” e i restanti 29 a un livello “medio-basso”. Nessuno al livello minimo.

