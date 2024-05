Dal 27 maggio al via la Open Gov week 2024

Prende il via il 27 maggio prossimo la OGWeek, appuntamento mondiale dei 70 Paesi che partecipano a Open Government Partnership per promuovere la politica del governo aperto nata da un’idea lanciata nel 2017 dalla società civile italiana e fatta propria dalla partnership nel 2018.

La settimana si apre con un webinar dedicato alla partecipazione pubblica, quale leva per rafforzare la fiducia dei cittadini nei governi e migliorare la qualità ed efficacia delle politiche pubbliche: “Partecipazione, intelligenza collettiva e valore pubblico” si tiene il 27 maggio dalle 11.00 alle 13.00 e prevede l’intervento del Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

La partecipazione del Ministro segna il concretizzarsi della proposta, a lui rivolta dal Forum per il governo aperto, di istituzionalizzare un appuntamento annuale di incontro con il governo aperto in occasione della Open Gov Week. L’obiettivo è duplice: far conoscere a livello nazionale gli avanzamenti raggiunti nell’attuazione dei principi del governo aperto e riaffermare annualmente, da parte del vertice pro tempore, l’impegno del Ministro per la pubblica amministrazione a promuovere tali principi, anche lanciando iniziative comuni.

Il webinar di apertura costituisce un’occasione per discutere su bisogni e strategie che connotano oggi il ruolo della partecipazione pubblica, colonna portante delle politiche di governo aperto, nonché per fare il punto su attività e sfide del Hub partecipazione pubblica, ad un anno esatto dal suo lancio all’esito del processo di co-creazione che ha portato alla sua realizzazione coinvolgendo diversi attori pubblici e della società civile, oggi promotori del suo funzionamento.

Al primo degli eventi nazionali organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica seguono, nei tre giorni successivi, i webinar dedicati alle tematiche oggetto di attuale riflessione da parte del Forum e della Community OGP IT nell’ambito del processo di co-creazione in corso per la definizione del prossimo Piano Nazionale per il governo aperto (6NAP).

Si tornerà a parlare di partecipazione, infine, il 31 maggio nell’evento finale della OGWeek dal titolo “Nuovi orizzonti della partecipazione pubblica“, promosso da Regione Puglia e AIP2 in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica–OGPIT, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana. Si tratta di un workshop, realizzato nell’ambito del Puglia Partecipa Camp 2024, nel corso del quale si parlerà, fra l’altro, di: come coinvolgere i cittadini nelle politiche pubbliche, con la rappresentante della Commissione europea Ângela Guimarães Pereira; del contributo del governo aperto alla partecipazione in Italia, con il PoC Sabina Bellotti; e di valori e principi per una partecipazione di qualità, con Serenella Paci di AIP2.

Consulta i programmi e registrati per partecipare:

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione