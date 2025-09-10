Roma: dal 15 al 21 settembre 2025, la Roma Future Week

Eventi che offrono 1 settimana all’insegna di innovazione e cultura con esperienze esclusive: 500 speaker, 50 partner tra istituzioni, università, start-up e aziende

La Rome Future Week 2025 si svolgerà a Roma dal 15 al 21 settembre 2025, trasformando la città in un laboratorio diffuso di innovazione.

300 eventi, 200 location e 500 speaker, l’evento coinvolge globalmente istituzioni, università, start-up, aziende e cittadini in un esperimento urbano intitolato “Mutazioni”.

Il tema riflette l’idea di un cambiamento radicale e profondo, che investe società, tecnologia, cultura e relazioni. Tra le novità più importanti ci sono i Future Hub, poli tematici dedicati ai grandi ambiti del cambiamento.

La manifestazione prevede un calendario di appuntamenti interessanti: talk, workshop, mostre, hackathon e momenti di networking, diffondendosi in quartieri, coworking, teatri, biblioteche e spazi pubblici della Capitale.

Ad ogni appuntamento ci si può prenotare sul sito dell’iniziativa, molti eventi sono gratuiti.

Fonte: comune di Roma