Roma Capitale, online l’albo delle reti civiche

È online, nella sezione Partecipa, l’“Albo della cittadinanza attiva e delle reti civiche” di Roma Capitale, una piattaforma che nasce per dare riconoscimento e visibilità alle associazioni, alle realtà di base e alle organizzazioni sociali della Capitale.

In qualunque momento dell’anno le realtà associative, le fondazioni, i comitati, i soggetti del volontariato, gli organismi di rappresentanza, i cittadini, organizzati in gruppi formali e informali, potranno iscriversi all’Albo attraverso la compilazione di un form online, specificando alcune caratteristiche soggettive e gli ambiti di intervento.

In questo modo si punta a realizzare e aggiornare una mappatura della cittadinanza attiva della Capitale, consultabile online, per promuovere attività di collaborazione e partecipazione nelle politiche dell’Amministrazione.

“Finalmente Roma dispone di un Albo cittadino della cittadinanza attiva e delle reti civiche, uno strumento per censire e mettere a sistema le innumerevoli energie sociali come associazioni, comitati, fondazioni, volontariato, Terzo Settore con l’obiettivo di facilitare azione, collaborazione, partecipazione, coprogettazione e coprogrammazione in un’ottica policentrica e diffusa commenta Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti.

“I processi partecipativi che saranno attivati dalle strutture capitoline, sia centrali che municipali, come quelli nati nel tessuto sociale, potranno avvalersi delle informazioni inserite per ampliare la conoscenza del territorio urbano e aumentare le interazioni con le realtà che lo animano oltre che per attivare il confronto e il dialogo con l’Amministrazione: si pensi a quanto possano trarne giovamento i soggetti impegnati nei patti di collaborazione sui Beni Comuni, nei percorsi di rigenerazione urbana e ambientale, nella coprogrammazione e coprogettazione di spazi e servizi in ambito urbanistico, sociale, culturale, trasportistico. Grazie all’Albo le associazioni potranno avere visibilità e riconoscibilità e la cittadinanza avrà a disposizione un elenco aggiornato delle realtà attive sul territorio. Un ringraziamento va alla U.O. Partecipazione del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti che ha lavorato al progetto, al Dipartimento di Trasformazione Digitale e alla Direzione Comunicazione Istituzionale del Gabinetto, per lo sviluppo e la creazione dell’interfaccia” conclude Catarci.

La presentazione della piattaforma “Albo della cittadinanza attiva e delle reti civiche” di Roma Capitale si è svolta ieri alla presenza di organizzazioni della cittadinanza, rappresentanze di reti associative e Terzo Settore, sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Andrea Catarci, il Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Riccardo Corbucci e, in collegamento, la delegata del Sindaco di Bologna Erika Capasso, il Vicesindaco di Napoli Laura Lieto, gli Assessori di Verona e Milano Jacopo Buffolo e Gaia Romani. Per iscriversi all’albo, accedi alla pagina dedicata del portale.

Fonte: comune di Roma