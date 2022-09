Roma Capitale della scienza per la Notte europea dei ricercatori 2022

Il 30 settembre e il 1° ottobre 2022, dalle 18.30 alle 23.30, un partenariato d’eccellenza composto da enti di ricerca ed università accoglierà il pubblico nella cornice della Città dell’Altra Economia con appuntamenti gratuiti per diffondere la cultura scientifica.

Roma sarà per 2 giorni la Capitale della scienza grazie alla Notte Europea dei Ricercatori 2022 con il progetto NET- ScieNcE Together e il partenariato scientifico d’eccellenza.

Per questa edizione 2022, CNR (coordinatore del progetto), ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica UNINETTUNO, in collaborazione con ISS e CREF, si ritroveranno in un villaggio della scienza nel cuore di Roma per coinvolgere i cittadini negli appuntamenti ad accesso libero. L’ Obiettivo è avvicinare i cittadini alla comprensione del metodo scientifico, per promuovere il lavoro del ricercatore e il rigore con cui la scienza indaga la realtà e trova soluzioni alle sfide più difficili, i ricercatori di ISPRA saranno presenti alla manifestazione animando laboratori, attività ed incontri per avvicinare il pubblico ai temi della scienza in modo semplice e coinvolgente.

I più giovani potranno partecipare a 5 laboratori proposti da Ispra: “Questa è la mia Terra” per conoscere cos’è il suolo attraverso esperimenti e giochi; impareranno a conoscere quali sono le “Piante e animali …. fuori posto! La minaccia delle specie aliene invasive”; “Facciamo Circolare!” un percorso per adulti e ragazzi nell’economia circolare; esperimenti con l’acqua e al microscopio in “Analizza l’ambiente: perché le foglie cambiano colore?”.

I temi che guideranno le attività saranno quelli di maggiore attualità, al centro dell’agenda europea e del programma Horizon Europe: l’emergenza climatica, la salute, l’economia circolare, le nuove tecnologie, la protezione del mare e del territorio, le sfide dello Spazio.

Decine di eventi nelle 2 serate che vedranno i ricercatori accogliere il pubblico di tutte le età, ma specialmente bambini e ragazzi con esperimenti, giochi e laboratori.

Si assisterà all’ eruzione dei vulcani e all’ azione di robot sottomarini, scopriremo il mistero del cielo e le sue stelle, le onde gravitazionali e i buchi neri, capiremo come funziona un supercomputer per il programma delle attività https://www.scienzainsieme.it/eventi-speciali-2022/

La Notte di NET si svolgerà anche in altre città italiane: Livorno, Rieti, Rocca di Papa, Frascati, Portici (giardini del Centro Ricerche ENEA), Riomaggiore, Grottaminarda. E anche a Bologna, in collaborazione con il progetto SOCIETY riPENSAci, a Palermo in collaborazione con il progetto Sharper; e a Chioggia in collaborazione con Science4all.

A Viterbo, presso il Complesso Santa Maria in Gradi, la Notte sarà animata dal Festival della Scienza e della Ricerca, con eventi, giochi, attività dimostrative e presentazioni gratuite aperte al pubblico. Per saperne di più: https://bit.ly/3Snsx15