In GU Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2024 il Decreto 22 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante il “Riparto, per l’annualità 2023, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare“.

Le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilià grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l’anno 2023, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016.

A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’eta’ 18-64 anni, secondo i piu’ recenti dati Istat sulla popolazione residente.

Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale