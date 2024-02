In data 5 febbraio 2024, la Corte dei conti ha registrato il Decreto del Ministro per lo sport e i giovani in data 28 dicembre 2023 , recante “Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2023”.

Con la registrazione della Corte dei conti il provvedimento acquista piena efficacia e consentirà di dare attuazione alle nuove misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale programmate per l’anno 2023, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, in conformità alle finalità indicate nell’Intesa rep. n. 202/CU sancita in data 20 dicembre 2023 in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome e sistema delle Autonomie locali.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale