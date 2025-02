E’ stato pubblicato in gazzetta il Decreto Presidenza del Consiglio Ministri per le Pari Opportunità del 28 novembre 2024 recante la “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Annualità 2024“.

Con il suddetto decreto si provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l’anno 2024, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ai sensi dell’art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2.

Ai fini della ripartizione e dell’utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall’Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza, e successive modificazioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale