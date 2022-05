Rinascimento Bergamo, un modello per far ripartire il Paese dopo la pandemia

Oltre 4mila tra piccoli imprenditori e professionisti finanziati, 25 mln. stanziati, inclusi 10 mln. di contributi a fondo perduto, pagamenti entro 9 giorni; solo alcuni dei numeri del programma Rinascimento Bergamo, lanciato nell’aprile del 2020 dal Comune di Bergamo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi per sostenere il tessuto economico e sociale della città colpita dalla pandemia. Uno strumento e un modello virtuoso di sinergia tra pubblico, privato e non profit da replicare a livello nazionale per aiutare il Paese a ripartire. I promotori dell’iniziativa ne parleranno il 6 giugno al Palazzo delle Stelline di Milano insieme al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. L’appuntamento servirà per fare il punto sull’impatto positivo che il programma ha avuto sulla città e sarà l’occasione per lanciare una proposta al Governo alle prese con una gestione di fondi senza precedenti provenienti dall’Unione europea per l’attuazione del PNRR, oltre 191 mld. di euro.

A confrontarsi su questo modello oltre al Ministro Enrico Giovannini, Giorgio Gori Sindaco di Bergamo, Raffaello Ruggieri Group Chief Lending Officer di Intesa Sanpaolo, e Gloria Zavatta Presidente di Cesvi. Il programma prevede una tavola rotonda e un momento di approfondimento dedicato al PNRR, le prospettive future, le opportunità della partnership pubblico-privato nel PNRR con Marco Leonardi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Longo Università Bocconi, Maurizio Carrara Presidente Onorario Cesvi e Sergio Gandi Vicesindaco Comune di Bergamo.

La sinergia pubblico, privato e non profit del programma “Rinascimento Bergamo” si è rivelata un modello efficace ed efficiente, capace di sostenere il territorio durante la crisi e favorire lo sviluppo locale, rispondendo in modo mirato e in tempi rapidi ai bisogni della città. Il programma è stato in grado di stimolare meccanismi virtuosi di collaborazione a favore dell’interesse generale e fornire una risposta tempestiva a una situazione straordinaria alfine di tutelare salute e sicurezza sociale.

8 i bandi indetti dal Comune nell’ambito del Fondo di mutuo soccorso a favore delle micro e piccole imprese, dei professionisti e delle organizzazioni non profit. Intesa Sanpaolo per la prima volta ha messo in campo : il prestito d’impatto, uno strumento sostenibile e innovativo a livello internazionale caratterizzato da lunghe scadenze e risorse dedicate ad attività a elevato impatto per l’ecosistema delle imprese del contesto territoriale bergamasco. Il Cesvi si è fatta carico della gestione dei bandi, della valutazione delle richieste di finanziamento, dell’erogazione dei contributi a fondo perduto e delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

Per partecipare: Conferma la presenza – Rinascimento Bergamo