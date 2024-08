Rilevazione dati sul trasporto pubblico locale, la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture

Dal giorno giovedì 1° agosto 2024 ed improrogabilmente fino al giorno lunedì 16 settembre 2024 è aperta la rilevazione dei dati imprese dei contratti TPL validi nell’annualità 2023 sulla piattaforma Osservatorio TPL del MIT. La rilevazione riguarda le aziende titolari dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale, di cui Comuni e Regioni o altri enti locali sono responsabili. Si ricorda che, ai fini della ripartizione del Fondo Nazionale di Trasporto Pubblico Locale, le imprese devono rispettare le tempistiche previste per l’inserimento e la certificazione dei dati TPL, in quanto la rilevazione è soggetta al D.L. 95/2012: in caso di inadempienze sarà attivato il blocco dei pagamenti (rif. D.L. 95/2012, art. 16 bis, comma 7).

Fonte: ANCI