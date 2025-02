Registrazione soggetti NIS, l’invito di ACN a rispettarne i termini temporali

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con una nota diffusa sul proprio sito, ricorda che il tempo a disposizione per registrarsi sulla piattaforma NIS sta per scadere.

ACN, nell’esercizio delle sue funzioni di supporto ai sensi dell’articolo 35 del decreto NIS, ha potenziato la sua attività di sensibilizzazione della costituency NIS per richiamare l’attenzione sull’imminente scadenza dell’obbligo di registrazione.

Sono state inviate migliaia di PEC ai domicili digitali dei potenziali soggetti NIS.

Non l’hai ancora ricevuta anche se operi in uno dei settori della NIS ?



I settori coinvolti sono tanti, tra cui Energia; Trasporti; Sanitario; Acqua potabile; Gestione dei Servizi TIC; Gestione rifiuti; Fabbricazione; produzione e distribuzione di sostanze chimiche; Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; Fabbricazione. Consulta l’elenco completo qui.

I potenziali soggetti NIS devono realizzare l’autovalutazione – si legge nella nota – con il supporto del materiale disponibile sulla sezione dedicata (acn.gov.it/nis), seguendo la guida fornita dalla FAQ 3.1 (Quali organizzazioni devono registrarsi (processo di autovalutazione) e le indicazioni specifiche per ogni settore. E se rientri tra i potenziali soggetti NIS, affrettati a designare il tuo punto di contatto, che dovrà censirsi sul Portale dei servizi dell’Agenzia e compilare la dichiarazione per la registrazione entro il 28 febbraio.

FAQ 3.5 (Quali sono le informazioni necessarie per la registrazione?).

Fonte: ACN