ACN: premio di laurea in cybersicurezza, al via la 1° edizione dell’Avviso ACN

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale rende noto l’avvio della 1° edizione dell’Avviso di selezione per l’assegnazione di premi di laurea destinati a laureati con tesi nel settore della cybersicurezza.

L’iniziativa è rivolta ai laureati dei corsi attivati presso Università italiane e ha l’obiettivo di valorizzare i percorsi di formazione universitaria orientati alla cybersicurezza, promuovendo la prosecuzione degli studi e la specializzazione in un ambito strategico per il Paese.

Possono partecipare i laureati che abbiano discusso una tesi in materia di cybersicurezza nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 luglio 2025 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 dell’Avviso di selezione. Per la 1° edizione è prevista una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro, gli importi dei premi sono definiti all’articolo 1 dell’Avviso.

Le candidature dovranno essere trasmesse entro le ore 14 del 18 giugno 2026 all’indirizzo PEC acn@pec.acn.gov.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il modulo riportato nell’Allegato 1 dell’Avviso, in formato PDF, unitamente agli allegati previsti dall’articolo 3. L’e-mail dovrà riportare il seguente oggetto: “Premio di laurea – Prima edizione”.

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo formazione@acn.gov.it fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Premio di laurea – Prima edizione”. L’Avviso

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza nazionale