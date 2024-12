Regione Toscana: il Corecom potenzia il progetto del patentino digitale

Il Corecom della Toscana in collaborazione con Regione Toscana replica e potenzia il progetto del patentino digitale, progetto di formazione e educazione alla cittadinanza digitale rivolto agli studenti di I media, che quest’anno raddoppia il numero di classi delle scuole toscane coinvolte, da 25 a 50.

Un progetto realizzato dal Corecom della Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, l’Istituto degli Innocenti, la Polizia Postale e l’Ufficio scolastico regionale, e a cui è stato dedicato il Patentino Day, giornata di approfondimento e riflessione sui risultati e sulle sue prospettive future che si è tenuta il 27 novembre. “Il fatto di poter educare i ragazzi all’uso di questi strumenti è una delle funzioni educative tra le più importanti che possiamo trasmettere alle nuove generazioni, ha affermato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e sono orgoglioso che il Corecom gli stia offrendo una capacità critica di riflessione e indirizzo”.

Il patentino digitale, nato nel 2019 in via sperimentale, è entrato a regime partire dal 2022 con una piattaforma di e-learning dedicata. Nel 2022-23 e nel 2023-24 sono stati realizzati, ogni anno, 25 percorsi che hanno coinvolto 500 studenti, per un totale di 1200. Per l’anno scolastico 2024-2025 sono 50 i percorsi finanziati che sono tutti in partenza, il doppio rispetto agli anni precedenti. Accanto alla formazione e all’educazione alla cittadinanza digitale, il progetto prevede anche un aspetto di ricerca e di monitoraggio, consente infatti di avere una fotografia sulle abitudini degli studenti nell’uso della rete.

I dati del 2023 sono in linea con quelli dell’anno precedente: l’80% del campione di studenti ha uno smartphone personale e il 40% ha un tablet. I ragazzi utilizzano la rete principalmente per vedere video e chat, l’ultimo dato interessante emerso è che i ragazzi riconoscono che le modalità di utilizzo della rete sono migliorate dopo il patentino

