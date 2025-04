Ministro per la Pubblica Amministrazione: nasce un nuovo Polo formativo a Perugia

Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo ha sottoscritto il protocollo d’intesa che istituisce un nuovo Polo formativo territoriale nella città di Perugia, un progetto che nasce in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), le Regioni, le università e altri enti, con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e specialistiche in settori chiave per il territorio.

Il Polo umbro si aggiunge alle altre realtà istituite nei diversi territori, specializzate in diverse tematiche come l’immigrazione in Calabria, la sanità in Lombardia, l’intelligenza artificiale in Piemonte, la prevenzione dei disastri naturali e la ricostruzione in Abruzzo, le relazioni internazionali in Puglia.

Il nuovo Polo formativo mira a potenziare l’offerta formativa territoriale a disposizione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni con un focus particolare sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, attrattività e turismo, equilibrio e sviluppo dei territori.

La cerimonia di inaugurazione, con la firma dell’intesa, si è svolta nella sala Europa della Scuola umbra di Amministrazione pubblica insieme alla presidente della Sna, Paola Severino, alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e all’Amministratore unico della Scuola umbra di Pubblica amministrazione, Marco Magarini Montenero.

L’inaugurazione di un nuovo Polo formativo territoriale rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di modernizzazione della Pubblica amministrazione che punta a valorizzare le competenze e a sostenere in maniera fattiva le peculiarità locali.

“La creazione di un nuovo polo formativo in Umbria sottolinea l’intento di valorizzare le eccellenze contribuendo alla crescita del Paese. È in questa direzione che si muovono le attività del Dipartimento della Funzione pubblica orientate al rafforzamento delle soft skill per gestire le trasformazioni che stanno attraversando la Pubblica amministrazione”, ha detto il Ministro Zangrillo durante la cerimonia di inaugurazione.

La formazione territoriale si inserisce nel quadro più ampio delle molteplici attività del Dipartimento della Funzione Pubblica, a partire dal rafforzamento della piattaforma Syllabus, dedicata ai dipendenti pubblici, con corsi di aggiornamento e perfezionamento delle competenze. Tra le iniziative, il percorso formativo dedicato alle competenze di leadership dei dirigenti delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali pensato per guidare il cambiamento nella gestione e valorizzazione del personale attraverso la corretta gestione e valutazione della performance individuale e organizzativa. Il percorso di rafforzamento e sviluppo delle competenze prosegue, a partire dai territori, per modernizzare la Pubblica amministrazione e offrire servizi in linea con le aspettative degli utenti, cittadini e imprese.

