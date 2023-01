Regione Piemonte: al via i Servizi di certificazione delle competenze (IVC)

E’ stato avviato un percorso finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, gratuito e individuale, di riconoscimento delle esperienze lavorative che può portare al rilascio di un attestato pubblico spendibile nel mondo del lavoro e della formazione professionale. Il percorso si chiama Servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione (IVC) e si sviluppa in 3 fasi:

Individuazione: gli operatori ti supportano nella ricognizione delle esperienze lavorative e nella raccolta delle evidenze a sostegno delle esperienze dichiarate; l’evidenza è una “prova” a sostegno di ciò che dichiari: una foto, un video, un manufatto, ma anche i certificati acquisiti e dalle tue esperienze saranno ricostruite le competenze da accertare.

Validazione: le evidenze sono analizzate da un esperto e le competenze dichiarate accertate attraverso un colloquio tecnico o con prove pratiche, al termine della fase è rilasciato un Attestato di validazione delle competenze che testimonia la tua professionalità da allegare al CV per rafforzare la ricerca di lavoro o utilizzare per inserirti in un percorso di formazione professionale con una riduzione delle ore di frequenza grazie ai crediti riconoscibili con il tuo attestato.

Certificazione: se tutte le competenze richieste per una figura professionale appartenente al Repertorio regionale delle qualificazioni professionali sono validate, potrai essere ammesso all’esame finale e ottenere un Certificato di Qualifica professionale. L’attestato pubblico rilasciato al termine del servizio IVC è uno strumento per accedere a un percorso formativo con il riconoscimento di crediti e ricollocarsi nel mercato del lavoro, infine, dare un nome alle competenze acquisite e acquistarne consapevolezza. I servizi IVC sono distribuiti sul territorio regionale e per accedervi puoi rivolgerti alle 7 agenzie accreditate presenti nella Mappa dei servizi IVC, che ti indirizzeranno alla sede più vicina a te e alle tue competenze.

FONTE: Regione Piemonte