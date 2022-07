Regione Abruzzo: un’intesa con Amazon per promuovere le imprese

Regione Abruzzo e Amazon hanno firmato un protocollo per sostenere le piccole e medie imprese con attività di promozione e formazione digitale dedicate. Nell’accordo è previsto un sostegno nel percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese locali promuovendo i prodotti Made in Italy con particolare riferimento a quelli abruzzesi nella vetrina dedicata che Amazon offre sul e-commerce.

Il percorso includerà un Bootcamp, un corso intensivo gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto online da Amazon con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online delle 100 piccole e medie imprese.

I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale, inoltre sarà organizzato un webinar dedicato alle imprese locali per far conoscere la vetrina Amazon Made in Italy come ulteriore strumento a supporto delle vendite dei prodotti.

Oltre 2.000, tra tipicità e prodotti abruzzesi, sono già disponibili in una sezione regionale dedicata nella vetrina Amazon Made in Italy, anche grazie alla collaborazione con ICE Agenzia per sostenere le piccole e medie imprese italiane, aiutandole a digitalizzare e a vendere i prodotti locali sia in Italia che all’estero. Circa il 25% della selezione abruzzese su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Food, il 15% nella categoria Casa e il 10% nella categoria Fashion e più della metà delle piccole e medie imprese abruzzesi che vendono tramite la vetrina Made in Italy di Amazon esporta i prodotti all’estero, ad oggi sono 14 i percorsi regionali.