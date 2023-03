Reclutamento, verso la App di inPA in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli

Un primo passo verso l’App di inPA, per consultare anche su smartphone, in modo più facile, le offerte del Portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione. Sarà l’Università degli Studi di Napoli Federico II a svilupparla, come prevede il progetto per un Protocollo d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) presentato in occasione della terza tappa, nel capoluogo campano, di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”: il percorso nelle città italiane grandi e piccole del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per raccogliere indicazioni e proposte in grado di sciogliere insieme i nodi che ancora legano il Paese.

“L’introduzione dell’informatica nella PA – sottolinea il ministro Zangrillo – non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione. Questa nuova App si aggiunge agli strumenti digitali già a disposizione dei cittadini. Una soluzione all’avanguardia che aiuta a cogliere in modo semplice le tante opportunità offerte dalle amministrazioni centrali e locali, che possono così selezionare le migliori professionalità necessarie per offrire servizi efficienti a cittadini e imprese”.

Con l’obiettivo di garantire la piena valorizzazione del capitale umano, avvalendosi dell’esperienza maturata dalla School of Public Management della Federico II di Napoli, il progetto per il Protocollo, che dovrà poi arrivare alla firma, prevede anche l’impegno a promuovere la realizzazione della “Academy per la Pubblica Amministrazione”: una fucina di giovani talenti dotati di competenze trasversali e strategiche per vincere le nuove sfide che la PA si trova ad affrontare. Viene sottolineato, inoltre, l’interesse comune a definire un piano strategico per nuove modalità di reclutamento e formazione per i giovani, in vista del loro ingresso nella Pubblica Amministrazione. Non a caso, durante questa giornata di ascolto e confronto – che si è svolta presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio – il Dipartimento ha allestito anche un desk informativo attraverso il quale gli studenti hanno scoperto le potenzialità di inPA e inserito il curriculum nel Portale per cogliere le opportunità professionali aperte.

I workshop di Napoli, incentrati sugli interventi del Dipartimento connessi con l’attuazione del PNRR, sono stati dedicati ai temi “La fabbrica della nuova PA” e “Formazione del capitale umano”. Uno scambio – a cui hanno partecipato associazioni di categoria e personale tecnico preposto alla gestione e formazione delle risorse umane, alla digitalizzazione, all’innovazione amministrativa e alla semplificazione – destinato a proseguire, come per le altre città, anche con un apposito canale di comunicazione, l’indirizzo e-mail facciamosemplicelitalia@funzionepubblica.gov.it, attivato per segnalare le criticità per le quali si ritiene prioritaria una soluzione e per illustrare possibili interventi.

A cura del Dipartimento della funzione pubblica, più nel dettaglio, gli approfondimenti su “Il Reclutamento della nuova PA”, “Semplificazione delle procedure per i cittadini e le imprese”, “Gli Sportelli unici: SUAP-SUE”, “Nuovi modelli di formazione del capitale umano della PA”. Alla presenza, tra gli altri, anche dei neoassunti presso l’amministrazione comunale di Napoli con l’ultimo concorso gestito da FormezPA, la giornata è stata anche l’occasione per la presentazione da parte della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) del piano di formazione per i nuovi dirigenti del Comune, il cui Direttore generale, Pasquale Granata, è intervenuto sulle “Politiche di assunzione e del personale”. La Capo di Gabinetto, Maria Grazia Falciatore, ha relazionato su “Innovazione organizzativa: nuovi profili e nuove sfide formative per un Comune innovativo”. A cura dell’Ateneo sono stati illustrati “Il progetto Casa delle Tecnologie” e “l’Accordo Quadro tra la School of Public Management dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Napoli”.

Alla giornata, oltre al Ministro Zangrillo, hanno partecipato il Sindaco della città, Gaetano Manfredi, il Magnifico Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, la Presidente della SNA, Paola Severino, e il Segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione