In Gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 n. 221 recante il “Regolamento per la definizione dei criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148“.

Il regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, definisce i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto NIS, consente di derogare all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e definisce il relativo procedimento per la sua applicazione.

Al successivo articolo 3 sono definiti nel dettaglio i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia.

Fonte: Gazzetta Ufficiale