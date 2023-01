Ravenna, online il portale delle collezioni storiche della Biblioteca

E’ online il portale dedicato alle collezioni storiche della Biblioteca Classense di Ravenna: si tratta di una piattaforma digitale che vuole mettere a disposizione del pubblico tutto il patrimonio culturale che la biblioteca ospita sui server; fino a questo momento il materiale, pur essendo digitalizzato, era accessibile solo in sede. Il progetto pilota è iniziato dalla creazione di una collezione digitale basata sulla Raccolta del Fondo fotografico di Corrado Ricci; la piattaforma digitale ospita 4500 oggetti organizzati in 40 collezioni digitali che permettono di scoprire la storia della Classense nel suo complesso, ma anche della struttura e dei personaggi storici. Tra i tesori del patrimonio culturale vi sono il Codice di Aristofane e la Collezione delle xilografie quattrocentesche. Le collezioni digitali ti consentiranno di spaziare tra collezioni storiche diversissime per natura, finalità e struttura, mettendo in luce le connessioni e i legami che intercorrono tra le tipologie di materiale più diverse. Vedrai come fotografie, opere d’arte e di grafica, piante, libri antichi o appunti di uno studioso, si leghino tra loro attraverso gli spazi, i protagonisti e le storie che il nostro patrimonio storico può raccontare, per ricostruire un percorso inaspettato e sorprendente.

Potrai cominciare l’esplorazione dalla pagina dedicata alla Biblioteca Classense, scoprendo la storia, i luoghi che la compongono e i personaggi che l’hanno resa un importante polo culturale; oppure potrai partire dalle nostre Collezioni digitali, scoprendo come queste si legano alla storia della biblioteca, della città di Ravenna e alla storia italiana ed europea.