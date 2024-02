Rapporto Ambiente SNPA. Bene le rinnovabili, raccolta differenziata e controlli. Ancora da lavorare su consumo di suolo, gas serra e rifiuti speciali

Un Paese in linea con gli obiettivi europei e di sviluppo sostenibile per la produzione di energia da

fonti rinnovabili, che raggiunge buoni livelli di raccolta differenziata dei rifiuti e diminuisce lo

smaltimento in discarica. Continua il lento miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto del

particolato PM2,5 buoni risultati con l’agricoltura biologica, aumentano i controlli agli impianti

produttivi.

Meno bene la situazione delle emissioni di gas serra, l’incidenza del turismo sui rifiuti urbani, la

produzione di rifiuti speciali e il consumo di suolo. Stabile la situazione dei piani di adattamento

ai cambiamenti climatici, della gestione delle aree protette e del rumore.

È questo il quadro nazionale che emerge dal quarto “Rapporto Ambiente” di SNPA, presentato

ieri alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto

Fratin: un’analisi in 21 punti sullo stato dell’ambiente in Italia, per capire quali trend stanno andando

nella direzione giusta e quali no, cosa risulta stabile, quali elementi andrebbero maggiormente

indagati e migliorati. Un quadro complessivo buono, ma che richiede attenzione e impegno costanti.

Una sezione del Rapporto è dedicata alle migliori azioni messe in campo dal Sistema nazionale

SNPA (composto da Ispra e dalle Agenzie ambientali Arpa/Appa) sulle principali tematiche

ambientali.

Gli indicatori che popolano il Rapporto Ambiente sono utili a monitorare gli obiettivi fissati dal Green

Deal europeo, dall’Agenda 2030, dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dall’Ottavo

programma d’azione ambientale.



Fonte: ISPRA