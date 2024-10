ISPRA: pubblicato “l’Ambiente in Italia, uno sguardo d’insieme”

Il rapporto statistico, realizzato dall’ISPRA in collaborazione con le Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e delle province autonome nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), descrive lo stato dell’ambiente in Italia attraverso il core set indicatori della Banca dati indicatori ambientali.

Le tematiche trattate sono: Agricoltura e selvicoltura, Pesca e acquacoltura, Energia, Trasporti, Turismo, Industria, Atmosfera, Biosfera, Idrosfera, Geosfera, Pericolosità geologiche, Rifiuti, Economia e ambiente, Radiazioni non ionizzanti, Rumore, Agenti chimici, Valutazione e autorizzazione ambientale, Certificazione ambientale, Strumenti per la pianificazione ambientale, Promozione e diffusione della cultura ambientale, Ambiente e benessere.

Il Rapporto, in forma sintetica e divulgativa rispetto alla banca dati, presenta 300 indicatori e contenuti informativi raccolti in 21 aree tematiche. Ogni area tematica è organizzata con una breve introduzione, un quadro riepilogativo degli indicatori identificati per illustrarla e, per ciascuno di essi, rappresentazioni grafiche e informazioni di approfondimento. Info: Scarica la pubblicazione

Fonte: ISPRA