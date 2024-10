Avviso pubblico 2024 per progetti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell’ambito del PNRR

Con un comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2024 avente ad oggetto il “Secondo avviso pubblico 2024 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica informa che in attuazione all’art. 15 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 110 del 18 marzo 2024 è stato approvato dal direttore generale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari l’avviso pubblico n. 143 del 14 ottobre 2024 finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3.

L’avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 per l’installazione delle stazioni di ricarica per l’anno 2024, per le quali sono rese disponibili risorse pari a euro 209.276.925. Possono presentare istanza di partecipazione all’avviso pubblico le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti, o costituendi, da sole imprese. Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE, nei termini previsti dall’art. 9, comma 8 dell’avviso pubblico.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

Nella stessa gazzetta pubblicato un Comunicato anche in merito all’avviso pubblico relativo a proposte progettuali in ambito extraurbano.

Fonte: Gazzetta Ufficiale