Il Ministero delle Imprese e del Made In Italy con <<Comunicato relativo al decreto 13 settembre 2024 – Assegnazione di risorse finanziarie del PN RIC 21-27 all’intervento agevolativo «Investimenti sostenibili 4.0>> pubblicato in GU Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2024 informa che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 settembre 2024, è stata integrata con risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», la dotazione finanziaria dell’intervento agevolativo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023 (c.d. «Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 21-27»).



Le risorse aggiuntive sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 ottobre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2023, n. 260.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 14 ottobre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale