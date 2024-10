Concessione di finanziamenti a valere sull’investimento 1 della missione 7 RepowerEU

Pubblicato in GU Serie Generale n. 248 del 22 ottobre 2024 un comunicato del MASE in GU Serie Generale n. 248 del 22 ottobre 2024 relativo alla “Concessione a valere sull’investimento 1 della missione 7 RepowerEU, di finanziamenti nella forma di contributo a fondo perduto, ai progetti non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle risorse disponibili di cui al decreto n. 426 del 23 dicembre 2002 e di attribuzione delle risorse per la realizzazione di nuovi investimenti finalizzati alla elettrificazione dei consumi” con il quale si da notizia che in considerazione della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 di approvazione della riprogrammazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia ed in particolare della introduzione nell’ambito della missione 7, REPowerEU dell’investimento 1 misura rafforzata: «Rafforzamento smart grid», con decreto direttoriale Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 64 del 3 settembre 2024:

è stato approvato il finanziamento dei progetti non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle risorse disponibili di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 426 del 23 dicembre 2022 di approvazione dei progetti ammessi alle agevolazioni a valere sull’avviso pubblico n. 119 del 20 giugno 2022 «per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare l’hosting capacity e favorire l’elettrificazione dei consumi energetici»;

sono state attribuite le risorse per il finanziamento di nuovi interventi su porzioni di rete a media e bassa tensione volti a elettrificare il consumo energetico di almeno 230.000 abitanti in piu’ rispetto a quanto gia’ previsto dalla misura vigente. Agli interventi ammessi a finanziamento con il decreto direttoriale sopra citato si applicano le medesime disposizioni dell’avviso pubblico n. 119 del 20 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/archivio-bandi

Fonte: Gazzetta Ufficiale