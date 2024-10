Ragusa, Oasi Digitale: nasce la rete di imprese tecnologiche

Oasi Digitale è la nuova rete di imprese tecnologiche costituita a Ragusa per mettere insieme i principali attori del polo informatico ibleo.

L’iniziativa vuole coordinare le principali aziende del settore informatico e tecnologico della provincia per sviluppare un ecosistema digitale territoriale che porti ad una crescita del settore digitale.

Lo scopo finale è la trasformazione di Ragusa in un hub tecnologico d’avanguardia partendo dalle esperienze in fase di sviluppo con una attenzione per i giovani e per la valorizzazione delle idee degli studenti delle scuole del territorio.

Il sostegno alla nuova rete arriva anche dal sistema bancario grazie al supporto della Banca agricola popolare di Sicilia, parte attiva del progetto.

Fonte: comune di Ragusa