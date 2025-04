Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 45 del 7 aprile 2025 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026“.

Il provvedimento oltre a contenere misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR è dettato dalla necessità di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, disposizioni in materia di parità scolastica, con particolare riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento della parità e allo svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie e, da ultimo, dalla necessità di prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

