Avviso finanziamento attività socio educative minori anno 2025

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito Il Dipartimento per le Politiche della famiglia informa che intende finanziare, anche per il 2025, i comuni delle diciannove regioni italiane per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, per un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, da ripartire sulla base della popolazione minorile residente.

Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, devono essere finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

I comuni interessati devono manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 ESCLUSIVAMENTE attraverso la nuova piattaforma dedicata. Si invitano, dunque, tutti i comuni che non abbiamo già provveduto, a registrarsi sulla piattaforma per esprimere il proprio interesse a beneficiare del finanziamento: a tale fine, è possibile seguire le semplici istruzioni illustrate nel manuale.

L’interesse al finanziamento dovrà essere espresso a partire dalle ore 12 di martedì 8 aprile sino alle ore 23.59 di giovedì 8 maggio 2025, PENA LA NON INCLUSIONE del comune tra i soggetti beneficiari.

Non saranno accettate differenti modalità per manifestare l’interesse da parte dei comuni.

In caso di problemi di carattere tecnico relativi all’accesso alla piattaforma, è possibile inviare una e-mail a assistenzapiattaforme@governo.it. Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti, si prega, invece, di scrivere a dipofam.centriestivi@governo.it. Le predette caselle di posta elettronica sono monitorate in orario d’ufficio.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia