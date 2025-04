Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 87 del 14 aprile 2025 il Ministero dell’università e della Ricerca informa che al fine di dare compimento alla programmazione dei fondi comunitari FESR e nazionali del «Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale» (PN RIC 2021-2027), ha pubblicato due manifestazioni di interesse per disciplinare le procedure di finanziamento di progetti nell’ambito della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e potenziamento delle infrastrutture della ricerca.



Più specificatamente, i dispositivi emanati sono rivolti al «Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità» – decreto direttoriale n. 307 del 18 marzo 2025 – e «Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all’avanzamento tecnologico delle imprese» – decreto direttoriale n. 310 del 18 marzo 2025.



Le informazioni e la documentazione pertinenti sono disponibili sul sito del Ministero al link https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-24032025/programma-nazionale-ri cerca-innovazione-e-competitivita-la-transizione-verde-e

Fonte: Gazzetta Ufficiale