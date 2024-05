Proroga manifestazione di interesse al finanziamento delle attività socio-educative 2024

Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa che, in relazione al finanziamento 2024 destinato ai Comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative e i centri estivi in favore dei minori, l’attuale scadenza del 27 maggio 2024 per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni stessi a beneficiare del finanziamento, è prorogata al 14 giugno 2024.



Tale decisione si è resa opportuna in considerazione dell’ingorgo di scadenze elettorali europee e amministrative che interessano un numero rilevante di amministrazioni comunali e tenuto conto della necessità dell’amministrazione di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari. Pertanto, la data di scadenza per la manifestazione di interesse al finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative e i centri è prorogata alle ore 12 di venerdì 14 giugno 2024.

Restano ferme le modalità con cui comunicare la manifestazione di interesse, già specificate nella notizia pubblicata il 6 maggio 2024, alla quale si rimanda.

In caso di dubbi o richieste, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dipofam.centriestivi@governo.it.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia