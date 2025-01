Proroga del termine di conclusione degli interventi su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Pubblicato in Gazzetta il Decreto 28 dicembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante la “Proroga del termine di conclusione dei lavori e relativa rendicontazione degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico“.

A norma dell’articolo 1 del provvedimento, ed in ragione di quanto esposto in premessa allo stesso, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi, autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, e successivi decreti modificativi, fissato al 31 dicembre 2024, è prorogato al 31 agosto 2025 per la conclusione dei lavori e al 31 dicembre 2025 per la rendicontazione finale.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale