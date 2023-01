Proroga dei termini PA: pubblicato il decreto legge contenente disposizioni urgenti

Il Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 è stato adottato in ragione della straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento contiene disposizioni di proroga di termini per diversi settori istituzionali ed in particolare all’art. 1 tutte le disposizioni che provvedono alla modifica dei termini in scadenza per le pubbliche amministrazioni, all’art. 3 la proroga dei termini in materia economica e finanziaria e all’art. 4 quelli relativi alla salute pubblica.

L’Anci ha pubblicato una prima nota sintetica sul decreto cd. milleproroghe.

Il DL è pubblicato in GU Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022.

Fonte: Gazzetta Ufficiale