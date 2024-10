Progetto Rete:1000 stage finanziati con un voucher di 10.000 euro per ciascun stagista. Al via la call per le imprese

Il Progetto Rete offre alle imprese italiane l’opportunità di accogliere fino a 3 stagisti per un periodo di 6 mesi, mettendo a disposizione un voucher di 10.000 euro per ciascun stagista, a copertura dell’indennità di partecipazione.

Le aziende interessate devono essere società di diritto italiano con sede legale in Italia, codice fiscale e partita IVA italiani, e avere almeno 30 dipendenti.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 17:00 dell’8 novembre 2024. Non è un click day, quindi tutte le candidature saranno valutate senza considerare l’ordine di arrivo. Sarà data priorità alle imprese che offrono stage all’estero o con risorse aggiuntive.

Per ulteriori dettagli e per presentare la candidatura, visita la pagina dedicata.

Rete è un progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia.

