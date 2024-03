Progetto MediaAree, Decaro: “Capoluoghi di provincia sono ossatura per lo sviluppo del Paese”

“I Comuni capoluogo di Provincia sono l’ossatura per lo sviluppo del Paese. E’ qui che si sperimentano i segni del cambiamento e si danno risposte alle comunità. Mi auguro che in futuro anche per questi enti strategici ci sia un rapporto più stretto con le politiche comunitarie, che deve essere più diretto in termini di rapporti e risorse”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo in video collegamento all’evento di MediaAree in corso a Brindisi.

“Parliamo di aree funzionali – ha spiegato Decaro – dove si sperimentano le migliori esperienze di sinergia. Nei quaranta capoluoghi del Sud, a cui è dedicato l’evento di oggi, ci sono dei dati che devono farci riflettere. Aspetti positivi ce ne sono, come il buon numero di porti e aeroporti dove transitano metà dei passeggeri nazionali. Ma ci sono anche gap infrastrutturali a livello di viabilità, come ancora troppo alto è il tasso di disoccupazione che segna il 15 per cento, quasi il doppio del dato nazionale. Un dato che conferma come proprio nel Mezzogiorno si concentra la povertà nazionale ed è qui che dobbiamo intervenire con misure in favore delle famiglie”.

Decaro ha poi parlato dell’importanza del progetto MediaAree “per due motivi. Innanzitutto – ha sottolineato – per lo scambio di buone pratiche perché copiare le cose fatte per bene nelle altre città non è mai un errore. Il secondo motivo riguarda la formazione tecnica per i funzionari che in questi tre giorni stanno ampliando il proprio bagaglio di conoscenze. Sono occasioni importanti per mantenere la macchina amministrativa al passo delle nuove sfide, a partire dal Pnrr che si realizza con successo quando ci sono buone capacità sia tecniche che politiche”.

Il primo panel di confronto

Il secondo panel di confronto

Il terzo panel di confronto